Меджліс незадоволений. Що не так з прийнятим в РНБО планом деокупацію Криму?

Рада національної безпеки та оборони України не врахувала низку важливих побажань представників Меджлісу кримсько-татарського народу під час розробки Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
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За його словами, Меджліс теж брав участь в обговоренні початкового тексту публічної частини документу, та не всі пропозиції і зауваження корінного народу Криму були враховані.
"Але (як завжди виникає це багатозначне українське "але"), низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково мали б бути включені до переліку завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованій території України та її безпечної інтеграції, до схваленого тексту Стратегії не ввійшли", – зауважив Чубаров.
Зокрема, влада не включили до кінцевого варіанту документа два положення:
- "захист та реалізація невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави";
- "визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України" (в розділі "Пріоритетні напрямки").
Коли Чубаров і національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв висловили ці положення, секретар РНБО України Олексій Данилов і президент Володимир Зеленський запропонували деталізувати їх і взяти до роботи під час розробки Кабміном плану заходів щодо реалізації Стратегії.
"Звісно, Меджліс кримськотатарського народу, власне сам кримськотатарський народ, продовжуватимуть і далі боротьбу очищення власної землі від російських окупантів", – констатує Чубаров.
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Він також зазначив, що в прийнятій РНБО Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя міжнародні партнери України не знайдуть чіткої відповіді на два питання:
- яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом?
- наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу?
Нагадаємо, що питання деокупації Криму Зеленський обговорював і на зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем минулого тижня.
Як ми вже повідомляли, в травні в Україні відбудеться Кримська платформа, яка об'єднає держави, міжнародні організації та недержавних гравців довкола єдиної мети – деоккупації Криму.
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