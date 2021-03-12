Меджліс незадоволений. Що не так з прийнятим в РНБО планом деокупацію Криму?

Кримські татари вказали на недоліки Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя

Рада національної безпеки та оборони України не врахувала низку важливих побажань представників Меджлісу кримсько-татарського народу під час розробки Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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За його словами, Меджліс теж брав участь в обговоренні початкового тексту публічної частини документу, та не всі пропозиції і зауваження корінного народу Криму були враховані.

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"Але (як завжди виникає це багатозначне українське "але"), низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково мали б бути включені до переліку завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованій території України та її безпечної інтеграції, до схваленого тексту Стратегії не ввійшли", – зауважив Чубаров.

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Зокрема, влада не включили до кінцевого варіанту документа два положення:

"захист та реалізація невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави";

"визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України" (в розділі "Пріоритетні напрямки").

Коли Чубаров і національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв висловили ці положення, секретар РНБО України Олексій Данилов і президент Володимир Зеленський запропонували деталізувати їх і взяти до роботи під час розробки Кабміном плану заходів щодо реалізації Стратегії.

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"Звісно, Меджліс кримськотатарського народу, власне сам кримськотатарський народ, продовжуватимуть і далі боротьбу очищення власної землі від російських окупантів", – констатує Чубаров.

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Він також зазначив, що в прийнятій РНБО Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя міжнародні партнери України не знайдуть чіткої відповіді на два питання:

яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом?

наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу?

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Нагадаємо, що питання деокупації Криму Зеленський обговорював і на зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем минулого тижня.

Як ми вже повідомляли, в травні в Україні відбудеться Кримська платформа, яка об'єднає держави, міжнародні організації та недержавних гравців довкола єдиної мети – деоккупації Криму.

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