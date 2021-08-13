На Керч обрушилася потужна злива. У місті почався потоп – відео

Авто в місті плавають по воді, приватні будинки і двори затоплені – що творить негода в окупованому Криму

Потоп в Керчі паралізував рух транспорту. Колаж "Сьогодні"

В окупованому Криму в місті Керч знову пройшла потужна злива. В результаті місто затопило. Містянам важко пересуватися вулицями, на маршрути не вийшли трамваї і тролейбуси.

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Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Через рясні опади підтопило 95 приватних будинків і 192 прибудинкові території. Вулиці міста перетворилися на річки.

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Які вулиці затопило:

перехрестя Самойленко та вул. Борзенко;

вул. Єременко в районі стадіону ім. 50-річчя Жовтня.

Зараз ці ділянки дороги перекриті. Так звана адміністрація рекомендує утриматися від поїздок на особистому автотранспорті.

За словами синоптиків, у найближчі дні від потужних злив також можуть постраждати Феодосія, а також Ленінський і Кіровський райони Криму.

Не перша повінь цього року

17 липня сильні дощі в Керчі привели до потопу. Жителі міста були змушені пересуватися вулицями на човнах. Тоді було підтоплено близько 300 приватних і багатоквартирних будинків. 40 тисяч людей залишилися без електрики, 20 тисяч – без питної води.

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Нагадаємо, раніше Харків накрила крижана буря – місто "атакував" сильний дощ з градом.

Крім того, нещодавно сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.