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На Сімферополь обрушилася потужна злива: будинки затопило, машини "пливуть" по вулицях

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
19 серпня, 19:08
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Через зливу літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром

У понеділок, 19 серпня, в Сімферополі, де зливи затопили місто, за 2 години випало 57 мм опадів – це 130% місячної норми. Місто накрила сильна злива, підтопило ряд вулиць, а в деяких районах навіть випав град.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Авто в місті плавають по воді, приватні будинки і двори затоплені, затримані кілька авіарейсів. Через рясні опади вулиці міста перетворилися на річки.

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Раніше ми повідомляли, що на Керч обрушилася потужна злива. У місті почався потоп

Крім того, нещодавно сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.

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