Повінь в Ялті. Кількість потерпілих збільшилася

Через циклон, який обрушився на тимчасово окупований Крим, на півострові був оголошений режим надзвичайної ситуації

У тимчасово окупованій Ялті вже 49 потерпілих від негоди. Крім того, кілька будинків повністю пішли під воду. На півострові нині оцінюють збитки від повені.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Клименко, за даними окупаційної адміністрації, одну місцеву жительку досі вважають зниклою. А ось чоловіка, якого вважали загиблим, знайшли живим.

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Зазначимо, у тимчасово окупованій Ялті випала рекордна кількість опадів: підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 осіб, машини плавали на вулицях, будинки знеструмлені.

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Раніше ми повідомляли, що в Криму під час зливи загинула людина. Її віднесло потоком води. Загибла особа 1995 року народження.

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні. У кількох великих містах вулиці пішли під воду. Вітер вирвав дерева з корінням, а також поламав борди.

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