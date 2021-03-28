Не люблю слово "депортація": Резніков розповів, що буде з росіянами в Криму

Громадяни Росії, які прибули на окуповані території Донбасу та в Крим нелегальним шляхом, після повернення територій до складу України повинні будуть покинути країну.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Дім".

Як приклад Резніков навів спробу асиміляції Росією населення Криму, для чого туди вже прибуло близько 500 тисяч росіян.

"Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля... Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни", – сказав міністр.

Водночас від вважає, що підхід повинен бути індивідуальний – якщо росіянин прибув на окуповану територію законним шляхом, то питань до нього "напевно, не буде".

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"А всі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони всі підлягають видворенню" , – підкреслив Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нікчемним указ президента РФ Володимира Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму і пообіцяв відновлення права власності після деокупації.

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березня про Стратегію деокупації Криму, яка передбачає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного та гуманітарного характеру.

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