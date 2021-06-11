Окупація Криму і держзрада. Справу щодо 8 колишніх чиновників Криму скоро розгляне суд

Матеріали справи вже відкрили стороні захисту для ознайомлення, після цього суд розгляне його по суті

Правоохоронці завершили досудове розслідування у стосовно 8 колишніх чиновників АР Крим. Серед фігурантів – екс-депутат ВР АРК Сергій Аксьонов, колишній глава ВР АРК Володимир Константинов і екс-прокурор Генпрокуратури Наталія Поклонська.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Хто фігурує у справі:

Сергій Аксьонов;

Володимир Константинов;

Наталя Поклонська;

Юрій Дойников;

Сергій Абісов;

Віктор Мельниченко;

Рустам Теміргалієв;

Петро Зима.

Розслідування проводили за такими фактами:

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

державна зрада і створення злочинної організації.

Встановлено, що підозрювані протягом лютого-березня 2014 року створили в Криму злочинну організацію і сприяли окупації півострова.

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Матеріали справи вже відкрили стороні захисту для ознайомлення. Незабаром обвинувальний акт направлять до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутись на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим "прокурором Криму"

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

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