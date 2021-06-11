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Окупація Криму і держзрада. Справу щодо 8 колишніх чиновників Криму скоро розгляне суд

11 червня 2021 19:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Матеріали справи вже відкрили стороні захисту для ознайомлення, після цього суд розгляне його по суті

Правоохоронці завершили досудове розслідування у стосовно 8 колишніх чиновників АР Крим. Серед фігурантів – екс-депутат ВР АРК Сергій Аксьонов, колишній глава ВР АРК Володимир Константинов і екс-прокурор Генпрокуратури Наталія Поклонська.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Хто фігурує у справі:

  • Сергій Аксьонов;
  • Володимир Константинов;
  • Наталя Поклонська;
  • Юрій Дойников;
  • Сергій Абісов;
  • Віктор Мельниченко;
  • Рустам Теміргалієв;
  • Петро Зима.

Розслідування проводили за такими фактами:

  • насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення влади;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • державна зрада і створення злочинної організації.

Встановлено, що підозрювані протягом лютого-березня 2014 року створили в Криму злочинну організацію і сприяли окупації півострова.

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Матеріали справи вже відкрили стороні захисту для ознайомлення. Незабаром обвинувальний акт направлять до суду для розгляду по суті.

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Нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутись на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим "прокурором Криму"

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

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