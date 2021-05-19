Окупанти влаштували обшук у будинку журналіста в Криму з п'яними понятими

У будинок кореспондента в Криму прийшли співробітники поліції РФ і ФСБ, з ними були двоє п'яних понятих – подробиці обшуку

Журналіст "Кримської солідарності" Зідан Аджікелямов. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

У тимчасово окупованому Криму в будинку журналіста "Кримської солідарності" Зідана Аджікелямова окупанти провели обшук. Декілька співробітників російської поліції і ФСБ відкривали і перевіряли ящики, дивилися книги і папери. З ними були двоє понятих в нетверезому стані.

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Про це повідомили в організації "Кримська солідарність".

Коли Аджікелямов запропонував понятому зняти маску, щоб подивитися місцевий він чи ні, від понятого "пішов" перегар. На зауваження журналіста співробітники поліції розсміялися.

"Я запитав причину, з якої вони (поліцейські. – Ред.) приїхали до мене і чого вони хочуть від мене. Вони сказали, що їм надійшов дзвінок про те, що я нібито в розробці і рішенням суду Радянського району вони повинні провести у мене огляд. Вони так це назвали, але я вважаю, що це був обшук", – пояснив журналіст.

Внаслідок цього силовики провели обшук в кімнатах і в кухні будинку, оглянули сарай і, нічого не знайшовши, склали протокол. Своєю чергою журналіст відмовився підписувати протокол, пояснивши, що він повинен узгодити свої дії з адвокатом. Російські силовики не дозволили зателефонувати адвокату і заборонили знімати обшук на відео.

Раніше ми повідомляли, що в Криму окупанти вбили чоловіка під час обшуків.

Також нагадаємо, раніше в Криму масово обшукували кримських татар.