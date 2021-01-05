Окупанти в Криму викачали майже всю воду з місцевого озера: з'явилося фото

Окупаційна влада Криму була змушена припинити водозабір з озера в кар'єрі Інкермана під Севастополем, оскільки там закінчилася вода.

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Як повідомляє Крим.Реалії, водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску вже вивезли.

Зазначимо, воду з водоймища в колишньому інкерманському кар'єрі російська окупаційна влада почала забирати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну.

На початку грудня так звана "місцева влада" повідомила, що за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

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Раніше ми повідомляли, що в окупованому Росією Криму тривають серйозні проблеми з водою. Зокрема, в Керчі жителі центру міста скаржаться на повну відсутність подачі води.

Також нагадаємо, експерти прогнозують продовження посухи в Криму 2021 року – зима на півострові буде теплою і безсніжною. Останні п'ять років в окупованому Росією Криму випадало лише 70 відсотків річної норми опадів, тому водний баланс на півострові не відновлюється, хоча там і йдуть дощі.

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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