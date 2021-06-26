Потік води зніс екскаватор: Ялту знову затопило (фото)

Екскаватор, який постраждав від негоди. Фото: Життя в Ялті/Twitter
В окупованому Криму в Ялті знову пройшов сильний дощ, жителі повідомляють про підтоплення. Деякі дороги Ялти знову перетворилися на річки.
Про це повідомляють в Життя в Ялті в Twitter.
Води було приблизно до середини колес легкових автомобілів.
Очевидці повідомляють, що річки виходять з берегів і вже є заново підтоплені будинки.
На одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах до міста утворилися затори.
Пляжі просто розмило дощем.
RoksolanaКримUA пишуть, що на набережній Ялти теж пройшов сильний дощ. Всі люди на фото і відео в дощовиках.
Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів і вода хлинула вулицями. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 чоловік. Крім того, в Криму зливи затопили Ялтинський крокодиляріум.