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Потік води зніс екскаватор: Ялту знову затопило (фото)

26 червня 2021 22:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У Криму продовжують боротися з наслідками стихії – річки виходять з берегів

Екскаватор, який постраждав від негоди. Фото: Життя в Ялті/Twitter

Екскаватор, який постраждав від негоди. Фото: Життя в Ялті/Twitter

В окупованому Криму в Ялті знову пройшов сильний дощ, жителі повідомляють про підтоплення. Деякі дороги Ялти знову перетворилися на річки.

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Про це повідомляють в Життя в Ялті в Twitter.

Води було приблизно до середини колес легкових автомобілів.

Очевидці повідомляють, що річки виходять з берегів і вже є заново підтоплені будинки.

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На одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах до міста утворилися затори.

Пляжі просто розмило дощем.

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RoksolanaКримUA пишуть, що на набережній Ялти теж пройшов сильний дощ. Всі люди на фото і відео в дощовиках.

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Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів і вода хлинула вулицями. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 чоловік. Крім того, в Криму зливи затопили Ялтинський крокодиляріум.

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