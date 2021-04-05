Прессекретар Путіна помічений у Криму: фото прямо з печери

Поки Росія перекидає війська на півострів, там вже розважається спікер Кремля

Преcсекретар президента Росії Дмитро Пєсков незаконно відвідав окупований Крим зі своєю дружиною Тетяною Навкою. Спільне фото вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Вони оглянули печерний комплекс на південному заході півострова.

"Крим і без міста-печери? Неможливо! Відвідали найпопулярніший у кінематографістів Ескі-Кермен, середньовічне місто-фортецю кінця VI століття н.е. Тільки уявіть, місто-печера включає в себе понад 350 печер і печерних приміщень, де збереглися навіть вулиці. Дуже круто, цікаво і захопливо", – написала Навка.

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Зауважимо, згідно з українським законодавством, для відвідування Криму необхідно отримати схвалення в компетентних органах України.

Сьогодні Дмитро Пєсков відкрито підтримав фейк про "загиблу дитину" на Донбасі. Він цинічно заявив, що йому навіть важко уявити, щоб російські пропагандисти створювали фейк навколо загибелі дітей.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама