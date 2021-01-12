Намагався протаранити болард: українець на авто проривався до Криму (фото)

Житель Запоріжжя намагався прорватися через КПВВ "Чонгар" у Херсонській області, щоб потрапити на територію тимчасового окупованого Криму.

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Як розповіли в пресслужбі Херсонського прикордонного загону, водій позашляховика Nissan X-Trail відмовився пройти контроль, закрився в авто, а потім двічі намагався протаранити болард – механізм примусової зупинки транспортних засобів.

"Він не давав можливості оглянути транспортний засіб і без проходження контролю рушив на виїзд", – йдеться в повідомленні.

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Після цього прикордонники затримали запорожця. Чоловік, вийшовши з авто, чинив опір, лаявся і погрожував.

За порушення правил в КПВВ, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців водія притягнули до адміністративної відповідальності. Його і його транспортний засіб передали співробітникам Нацполіції.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін України назвав нові умови для перетину адмінкордону з Кримом.

У серпні 2020 Кабінет Міністрів України тимчасово припинив роботу контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Кримуі виїзду з неї через погіршення епідситуації.

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