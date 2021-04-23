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РФ перекинула 15 військових кораблів до Криму: українські прикордонники в бойовій готовності (фото)

23 квітня, 13:33

Олександр Махов , Тетяна Очеретяна

Українських захисників перевели в стан найвищої бойової готовності через ситуацію на морському узбережжі

Незважаючи на те, що в РФ заявили про відвід військ від кордону з Україною, країна перекинула 15 кораблів Каспійської флотилії в Азово-Чорноморський регіон. У тому числі артилерійські кораблі і десантні катери.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

За оцінками військових, наразі тут найбільша концентрація морських сил РФ з 2014 року. З урахуванням ситуації можна говорити про те, що противник готовий висадити десант на азовське узбережжя.

У зв'язку із загостренням ситуації підрозділи прикордонної служби перевели в стан найвищої бойової готовності.

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У таких умовах працюють і морські, і сухопутні підрозділи.

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Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу називає відведення військ від кордонів із Україною плановим заходом через закінчення навчань, але, можливо, зіграв роль міжнародний тиск.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Крим море Азовське море флотилія

Джерело: Сьогодні

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