РФ перетворює Крим на військову базу. На півострові розмістять новий десантно-штурмовий полк

Нова військова частина буде перебувати в складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії – подробиці

РФ нарощує війська в Криму. Колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Криму РФ планує сформувати новий десантно-штурмовий полк. Він з'явиться на півострові до 1 грудня.

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Про це повідомив командувач Повітряно-десантними військами РФ, генерал-полковник Андрій Сердюков, пише ТАСС.

За його словами, нова військова частина буде перебувати в складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії окупантів (Новоросійськ).

"Указ президента РФ про формування полку підписаний, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї полк в Криму буде сформований до грудня поточного року", – заявив він.

Як РФ брязкає зброєю у Криму

Росія після початку окупації Криму з 2014 року перетворила український півострів на велику військову базу і, звичайно ж, окупантам не до розвитку курортів. В Україні і на Заході прозвали Крим "авіаносцем РФ" у Чорному морі

З 2014 року чисельність військ РФ на півострові досягла близько 33 тисяч військовослужбовців. З техніки там є буквально все: літаки, бронетехніка, кораблі, підводні човни, авіація, ракетні комплекси.

А в березні цього року вздовж державного кордону України (у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях), на окупованих територіях Донбасу і Криму Росія розмістила 28 батальйонних тактичних груп (близько 100 тис. солдатів), мотивуючи це нібито масштабними навчаннями. В Україні були впевнені, що це підготовка до повномасштабного вторгнення.

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