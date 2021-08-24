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РФ перетворює Крим на військову базу. На півострові розмістять новий десантно-штурмовий полк

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 серпня, 14:35
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Нова військова частина буде перебувати в складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії – подробиці
РФ нарощує війська в Криму. Колаж "Сьогодні"
РФ нарощує війська в Криму. Колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Криму РФ планує сформувати новий десантно-штурмовий полк. Він з'явиться на півострові до 1 грудня.

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Про це повідомив командувач Повітряно-десантними військами РФ, генерал-полковник Андрій Сердюков, пише ТАСС.

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За його словами, нова військова частина буде перебувати в складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії окупантів (Новоросійськ).

"Указ президента РФ про формування полку підписаний, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї полк в Криму буде сформований до грудня поточного року", – заявив він.

Як РФ брязкає зброєю у Криму

  • Росія після початку окупації Криму з 2014 року перетворила український півострів на велику військову базу і, звичайно ж, окупантам не до розвитку курортів. В Україні і на Заході прозвали Крим "авіаносцем РФ" у Чорному морі
  • З 2014 року чисельність військ РФ на півострові досягла близько 33 тисяч військовослужбовців. З техніки там є буквально все: літаки, бронетехніка, кораблі, підводні човни, авіація, ракетні комплекси.
  • А в березні цього року вздовж державного кордону України (у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях), на окупованих територіях Донбасу і Криму Росія розмістила 28 батальйонних тактичних груп (близько 100 тис. солдатів), мотивуючи це нібито масштабними навчаннями. В Україні були впевнені, що це підготовка до повномасштабного вторгнення.
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