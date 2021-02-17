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РФ збільшила військову присутність у Криму втричі – командувач ВМС

17 лютого, 01:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Росія перетворила Крим на найпотужнішу військову базу

Росія з початку окупації Криму, за сім років, більш ніж утричі збільшила на півострові кількість військових, техніки, а також проведення навчань, як наступального, так і оборонного характеру.

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Про це розповів командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Укрінформу".

"Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр" – 13 одиниць. Нещодавно до бойового складу ЧФ було прийнято черговий малий ракетний корабель "Грайворон", – розповів командувач.

Крім цього, за даними Неїжпапи, у 3,5 раза зросла кількість бойових літаків на півострові, а вертольотів – у 9 разів, кількість танків – вже 40 одиниць. Також окупанти у 6 разів збільшили кількість бойових броньованих машин і в 6,5 раза – ракетних систем залпового вогню, а кількість російських військових зросла утричі і вже перевищує 40 тис. осіб.

Командувач також розповів про зростання кількості комплексних військових навчань російських військових в окупованому Криму.

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"Навчання проводяться як наступального, так і оборонного характеру. Зростання кількості проведених заходів бойової підготовки, у порівнянні з попередніми роками, є суттєвим... Таким чином РФ перетворила АР Крим у найпотужнішу військову базу", – підкреслив Неїжпапа.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ і НАТО, а також до урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини і про звільнення українських політв'язнів.

Ми також повідомляли, що Україна пропонує НАТО використовувати повітряний простір біля Криму для своїх операцій.

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Росія Крим військові навчання військова техніка ВМС України Олексій Неїжпапа
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