Росія відправила за грати українського журналіста Єсипенко

ФСБ знову придумала чергового так званого українського диверсанта

В окупованому Криму незаконно затриманого журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенкозаарештували на два місяці.

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Т.зв. суд обрав "запобіжний захід" для українця, і він проведе за гратами до 11 травня.

Дружина затриманого Катерина скаржиться, що найнятому нею адвокату досі не вдалося побачитися з її чоловіком. Мовляв, за словами слідчого, Єсипенко відмовився від цього захисника, тому що має "державного".

Відзначимо, що затриманому інкримінують ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконне виготовлення, перероблення чи ремонт вогнепальної зброї). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, російські спецслужби не перший раз рапортують про затримання українських "шпигунів" у Криму. Наприклад, у липні-2020 в Севастополі ФСБ затримала російського військовослужбовця, який нібито співпрацював з українською розвідкою.

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У листопаді-2019 в Севастополі ФСБ затримала росіянку, яка нібито збирала секретні військові відомості за завданням української розвідки.

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