Росія перекинула в Крим військову техніку аж із Забайкалля: відео ешелону

Росія продовжує перекидати в окупований Крим військову техніку. Цього разу помітили військовий ешелон, який прибув за кілька тисяч кілометрів зі спеціальною технікою.

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Нові докази оприлюднила група Conflict Intelligence Team, як на півострів переправляють військову техніку аж із Забайкалля, а це більше семи тисяч кілометрів.

Розслідувачі помітили на ешелоні радіолокаційну станцію "Каста", яка є на озброєнні тільки одного радіотехнічного полку в Забайкаллі. Ймовірно, що саме його і перекидають до Криму.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Євросоюзі заявили, що РФ стягнула до кордону України найбільшу в історії групу військ. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія розмістила близько 150 тисяч солдатів. А в Офісі президента озвучували причину, навіщо Путін підтягнув війська до України.

Тим часом Росія сьогодні розпочала масштабні військові навчання у Криму в рамках раптової перевірки боєготовності військ. У них будуть задіяні і сухопутні війська, і сили ППО, і кораблі.

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