"Росія принесла Криму величезні втрати": Британія закликала РФ припинити окупацію

Британське посольство випустило заяву в річницю агресії РФ в Криму

Через окупацію Криму Росією в цьому регіоні сталися "величезні людські втрати" і РФ повинна припинити незаконний контроль над українським півостровом.

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Про це йдеться в заяві посольства Великої Британії в Україні з нагоди річниці початку окупації Криму в Twitter.

"Минуло 7 років як Росія незаконно анексувала український півострів Крим, принісши регіону величезні людські втрати. Велика Британія закликає Росію виконати свої юридичні зобов'язання і припинити незаконний контроль над Кримом", – йдеться в заяві.

Прес-служба посольства також розмістила відео, в якому розповідається про порушення прав людини на півострові з боку окупаційної влади.

Нагадаємо, уряд Великої Британії закликав Росію звільнити всіх українців, яких незаконно утримують в окупованому Криму і на території РФ.

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Ми також повідомляли, що Чехія також засудила окупацію Кримського півострова і вимагає її припинити.

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