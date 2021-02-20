"Росія принесла Криму величезні втрати": Британія закликала РФ припинити окупацію

Через окупацію Криму Росією в цьому регіоні сталися "величезні людські втрати" і РФ повинна припинити незаконний контроль над українським півостровом.
Про це йдеться в заяві посольства Великої Британії в Україні з нагоди річниці початку окупації Криму в Twitter.
"Минуло 7 років як Росія незаконно анексувала український півострів Крим, принісши регіону величезні людські втрати. Велика Британія закликає Росію виконати свої юридичні зобов'язання і припинити незаконний контроль над Кримом", – йдеться в заяві.
Прес-служба посольства також розмістила відео, в якому розповідається про порушення прав людини на півострові з боку окупаційної влади.
Нагадаємо, уряд Великої Британії закликав Росію звільнити всіх українців, яких незаконно утримують в окупованому Криму і на території РФ.
Ми також повідомляли, що Чехія також засудила окупацію Кримського півострова і вимагає її припинити.
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