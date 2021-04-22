Росія заявила про військові навчання в Криму 22 квітня

У РФ стверджують, що це стандартна контрольна перевірка за зимовий період навчання, яку нібито проводять у всіх військових округах

Росія проведе в окупованому Криму 22 квітня на полігоні "Опук" основний етап навчань військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ в рамках "раптової перевірки боєготовності".

Реклама

Про це з посиланням на Міноборони РФ, повідомляє ТACC.

Напередодні в район проведення навчань були перекинуті війська, а угруповання кораблів Чорноморського флоту і частина сил Каспійської флотилії вийшли в район проведення навчань. Також там розгорнуто сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів.

"У практичних діях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи аеромобільних військ", – заявили в Міноборони.

Полігон, на якому пройдуть навчання, розташовний за 60 км від Феодосії і 40 км від Керчі. На ньому зазвичай відпрацьовують завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони "противника", висадку морського десанту до двох батальйонів морської піхоти одночасно, стрільби по берегових цілях корабельними артилерійськими комплексами, а також задіюють оперативно-тактичну і армійську авіацію.

Реклама

У Росії заявили, що навчання є контрольною перевіркою за зимовий період навчання, яка нібито проводиться в усіх військових округах і на Північному флоті, а загалом в квітні РФ проведе понад 4 тис. різних навчань.

Нагадаємо, раніше стало відомо що Росія стягує авіацію і кораблі в Чорне море нібито для проведення військових навчань. Туди були перекинуті кілька десятків кораблів і понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.

Ми також повідомляли, що РФ ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря – цей регіон оголошено районом, "небезпечним для польотів повітряних суден", з 20 по 24 квітня.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама