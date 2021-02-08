Росія у Криму перебудувала аеродром під літаки з ядерною зброєю

Росія в окупованому Криму перебудувала аеродром, яким тепер може приймати важку військову авіацію. Однак експерти вважають, що нова злітно-посадкова смуга потрібна саме під літаки з ядерною зброєю.

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Про це пише видання Крим.Реаліі.

Йдеться про аеродромі Бельбек, що під Севастополем. Від старої злітно-посадкової смуги там не залишилося й сліду. Окупанти за мільйони рублів перебудували її в монолітну (старі плити прибрали), зробили ширшою і довшою.

Колишній командир 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Юлій Мамчур нагадав, що на 2014 рік аеродром відповідав найвищим вимогам, там могли сідати такі важкі літаки, як АН-124 "Руслан".

"Я розумію, що вони (окупанти) можуть його використовувати не для цивільних потреб, а для приземлення стратегічних бомбардувальників, таких як ТУ-160 (ТУ-160 "Білий лебідь" – надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець, може нести ядерну зброю. – Ред.). Цей аеродром точно не готується для розвитку цивільної інфраструктури, він облаштовується під військові потреби", – сказав офіцер.

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Начальник інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергій Янчевський теж упевнений, що аеродром готують для приймання ядерної зброї.

"Ми були дуже здивовані, коли в 2018 році, починаючи з другого місяця, тут почалися дуже активні роботи. Зміна довжини злітно-посадкової смуги і її зміцнення – це перша ознака того, що цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, включаючи літаки стратегічної авіації і включаючи ті, що є носіями ядерної зброї", – говорить він.

Водночас Мамчур підкреслив, що на одній з ділянок нової злітно-посадкової смуги дуже нестабільний ґрунт, там відбувається ерозія.

"Подовживши смугу на 200 метрів до краю суші, вони збільшили навантаження на той ґрунт, який і так там дуже нестійкий. Просідання ж ґрунту, навіть невелике, може дати тріщини в монолітному бетоні", – пояснив він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020) представник Міненергетики України заявив, що Росія захопила ядерні установки в Криму. Варто зазначити, що ядерна власність України на півострові перебуває під захистом цієї міжнародної організації.

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