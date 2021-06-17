"Найдивніше відео". У затопленому Криму за Аксьоновим по калюжах кролем пливли рятувальники

Самопроголошений "губернатор" у цей час сидів у моторному човні

Негода призвела до значних затоплень в окупованому Криму – під воду пішла Керч. Підозрюваний в Україні у державній зраді Сергій Аксьонов, який іменує себе "губернатором Криму", приїхав до постраждалого регіону.

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На відео, показаному каналом "Крим 24", Аксьонов пересувається затопленими вулицями на моторному човні, озираючись на всі боки. У цей час за човном кролем пливуть троє співробітників "МНС".

"Найчудніше відео дня", – підписав відео канал Baza і припустив, що пливуть за човном зовсім не рятувальники, а охоронці Аксьонова.

Зауважимо, що значні затоплення в Криму торкнулися не тільки Керчі. У Приозерному через підтоплення були евакуйовані 40 людей, з них 10 дітей. Для ліквідації наслідків надзвичайної події направлено техніку, мотопомпи, плавзасоби та пересувні електростанції, повідомляють "Крим.Реаліі".

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Нагадаємо, користувачів соцмереж шокують кадри з окупованого Криму, як військовослужбовець ФСБ Росії погрожував рибалкам на набережній зброєю за нібито незаконний вилов риби.