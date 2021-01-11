Сімферополь тепер без води: у Криму пересохло ще одне водосховище (відео)

В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, водою з якого користуються жителі всього Сімферополя.
Про це повідомили новини "Сьогодні".
Усього у водосховищі було 3,9 мільйона кубометрів води. На кінець серпня 2020-го запаси зменшилися до менш ніж 2 мільйонів кубометрів.
Як відомо, у квітні 2017 року на Північно-Кримському каналі побудували дамбу в місці, де головне русло Дніпра "з'єднується" з Кримом. За останні роки на території півострова обміліли і підземні річки. До початку окупації воду кримчанам постачали з материкової України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти провалили всі спроби напоїти півострів .
Також повідомлялося, що в Криму відмовилися від ідеї викликати рясні дощі з допомогою спецавіації .
Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим
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