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Сімферополь тепер без води: у Криму пересохло ще одне водосховище (відео)

11 січня, 11:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Саме з цього водосховища живиться усе місто

В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, водою з якого користуються жителі всього Сімферополя.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Усього у водосховищі було 3,9 мільйона кубометрів води. На кінець серпня 2020-го запаси зменшилися до менш ніж 2 мільйонів кубометрів.

Як відомо, у квітні 2017 року на Північно-Кримському каналі побудували дамбу в місці, де головне русло Дніпра "з'єднується" з Кримом. За останні роки на території півострова обміліли і підземні річки. До початку окупації воду кримчанам постачали з материкової України.

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У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти провалили всі спроби напоїти півострів .

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Також повідомлялося, що в Криму відмовилися від ідеї викликати рясні дощі з допомогою спецавіації .

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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вода Крим Сімферополь водосховище окупація Криму
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