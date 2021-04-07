Скандал у Криму: вчителька в школі назвала кримських татар "зрадниками"

У школі села Дачне Судацького району окупованого Росією Криму спалахнув скандал. Вчителька з літератури Олена Руденко заявила, що кримських татар 1944 року депортували, бо вони зрадники.

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Як розповіла мама 4-класниці Саміри Алієвої на своїй сторінці в Facebook, в школі дітям дали завдання підготувати розповідь про своїх дідусів і бабусь, які пройшли Другу світову війну.

"Моя дочка розповіла історію нашого дідуся, яку приготувала як домашнє завдання. Вона пояснювала однокласникам і вчителю, що її прадід воював на фронті, отримав дуже серйозне поранення і повернувся додому. Після повернення так сталося, що весь народ був депортований і разом з усім народом були також вислані з Криму наші дідусь і бабуся. Дідусь в депортації прожив недовго – всього лише рік і помер. А бабуся залишилася з п'ятьма дітьми на руках", – пише Алієва.

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За її словами, як тільки Саміра закінчила свою розповідь, вчителька звернулася до всього класу, де 9 кримськотатарських дітей і 7 учнів слов'янської національності.

"Я вам зараз розповім, чому кримських татар вислали. Їх вислали тому, що вони були зрадниками, а їхня зрада полягала в тому, що вони допомагали німцям, окупантам захопити Крим", – передала матір дитини слова вчительки.

Алієва додала, що її дочка буквально відразу відчула осудливі погляди своїх однокласників – не кримських татар.

"Те ж саме я дізналася від одного з батьків нашого класу, який зателефонував моєму чоловікові. Їхня донька прийшла заплакана. Наші діти отримали травму психологічну і моральну. Всі батьки в нашому класі обурені", – зазначила вона.

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Тепер батьки вимагають притягнути вчителя до відповідальності, а таке зване "міністерство освіти" Криму дати діям педагога відповідну оцінку.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму ФСБ вночі почали обшуки в будинках кримських татар.

Також нагадаємо, стало відомо, скільки людей втекли від окупантів у Криму.

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