Священик не по-російськи молився: у Криму окупанти увірвалися в храм

Російські силовики почали тероризувати церкви. Колаж "Сьогодні"

Після того як Православна церква України отримала Томос, вона продовжує стикатися з утисками в окупованому Криму. Цього разу російські силовики зірвали богослужіння через те, що священик проводив службу "не за російськими законами".

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Про це повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, співробітники "центру з боротьбі з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії ПЦУ у селі Балки Білогірського району і змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння.

"Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства, та почали складати протокол", – написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що переслідування членів релігійних організацій в Криму є грубим порушенням 18-ї статті Загальної декларації прав людини і 9-ї статті Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті і релігії. Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території.

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Денісова закликала міжнародне співтовариство посилити дипломатичний і санкційний тиск на агресора і засудити дії, що порушують права громади ПЦУ у Криму.

В окупації нелегко навіть слугам Бога

Крим був незаконно анексований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Визнання незалежності Православної церкви України від московської у 2019 році розлютило окупантів. Після цього на півострові почалося свавілля стосовно релігійних організацій, які підтримали незалежність ПЦУ.

У 2019-му окупаційна влада хотіла закрити головний храм помісної української церкви – храм святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Окупанти направили припис про "звільнення приміщень". Це назвали помстою Москви, у тому числі за правозахисну діяльність владики.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в березні 2019-го у Криму почали виживати ПЦУ, щоб віддати її землі ФСБ. Чекісти облюбували ділянку колишньої УПЦ КП у Сімферополі.

Також окупанти затримали у Криму архієпископа Православної церкви України.