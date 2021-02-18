У Криму заарештували всіх затриманих минулої ночі кримських татар

Всі шестеро будуть утримуватися під вартою до середини квітня

В окупованому Криму заарештували всіх затриманих в ніч на 17 лютого кримських татар, яким інкримінують участь у організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною, але вільно діючій як в Україні, так і більшості європейських країн.

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Про це з посиланням на адвокатів затриманих повідомляють "Ґрати".

Усіх шістьох затриманих під час обшуків минулої ночі заарештували до середини квітня.

Як уточнює видання, 17 лютого в Сімферополі затримали Тимура Ялкабова, якого підозрюють в створенні осередку "Хізб ут-Тахрір", і Ленура Сейдаметова – за участь у цьому осередку.

У Бахчисараї затримані Олег Федоров і Ернест Ібрагімов – обом уже повідомили, що їхню справу про приналежність до "Хізб ут-Тахрір" з'єднають зі справою "Другої Бахчисарайської групи", вирок якій було винесено Південним окружним військовим судом в Ростові-на-Дону 16 вересня 2020 року.

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У Білогірську затримали Азамата Еюпова, якому також інкримінують створення осередку організації.

У Севастополі, в селищі Орлине, затримали Яшара Шихаметова, також за участь у "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляли новини "Сьогодні", згідно з даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. Загалом Росія переслідує щонайменше 140 кримчан, майже 100 людей – за гратами на окупованому півострові і в Росії.

Відео: Сьогодні

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