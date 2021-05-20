У Криму знайшли кладовище убитих дельфінів. Моторошне відео з дна Чорного моря

Щоб тіло дельфіна не виплило, їх топлять за допомогою вантажу – волонтери випадково виявили ціле кладовище ссавців

На дні моря знайшли прив'язаних до каменя дельфінів. Фото: скрін

У тимчасово окупованому Криму волонтери випадково виявили кладовище убитих дельфінів. Тіла афалін, які входять до Червоної книги України, прив'язали мотузкою до каменю.

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Про це повідомили в Центрі вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море".

"Мотузку на хвіст – і прив'язати до каменя. Так риболовецький промисел замітає сліди, ховає наслідки своєї деструктивної діяльності у Чорному морі", – йдеться в повідомленні центру.

Тіла дельфінів прив'язали мотузкою до каменю. Відео: facebook.com/sereneseadolphins

Знайдені вбиті дельфіни – це лише кілька з тих, яких випадково виявили волонтери та очевидці на морському дні.

За час роботи даного центру були зафіксовані 2167 випадків викидів дельфінів на узбережжі Криму, більшість яких загинула через попадання в рибальські мережі.

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Дослідження говорять про те, то менше ніж 10% убитих дельфінів викидає на сушу, інші 90% залишаються на морському дні.

Щоб тіло дельфіна не спливало в ході розкладання їх топлять за допомогою вантажу. Також же є ще один спосіб, який використовують рибалки. Вони наносять колоті поранення в черевну порожнину дельфіна.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на пляжі у затонулого танкера знайшли мертвого дельфіна.

Також нагадаємо, на берег Чорного моря викинуло дельфіна, який загинув від колото-різаних ран.