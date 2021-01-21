У Криму обміліла ще одна річка (фото)

В окупованому Криму річка Суук-Су, яка вважається найдовшою річкою у південній частині півострова, настільки обміліла, що вже перестала впадати в море, як це було раніше.

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Про це повідомляє Крим.Реалії, води більше не стало навіть після рясних опадів у січні.

"Бувало, що в посушливе літо річка часом міліла, але щоб взимку вона виглядала так плачевно, такого не пригадую. Тим більше що в січні були досить значні опади в Судаку", – сказав місцевий краєзнавець.

Гирло Суук-Су розташоване біля підніжжя мису Алчак у Судаку. Протяжність річки – 22 кілометри.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Криму викачали майже всю воду з місцевого озера. Зазначимо, воду з водоймища в колишньому інкерманському кар'єрі російська окупаційна влада почала забирати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну.

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Також нагадаємо, експерти прогнозують продовження посухи в Криму у 2021 році – зима на півострові буде теплою і безсніжною.

Крім того, тільки за один місяць водосховище в Ізобільному під Алуштою зменшилося майже на 1 млн кубометрів.

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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