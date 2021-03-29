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У Криму пенсіонерці дали 12 років колонії за "шпигунство"

29 березня, 16:00

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Суд" Севастополя визнав Галину Довгополу винною в "державній зраді"

Окупаційна влада Криму винесла суворий вирок пенсіонерці з Бахчисарая за "шпигунство на користь України".

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Про це повідомили 29 березня в підконтрольному Росії "Севастопольському міському суді".

Жінку засудили до 12 років колонії і року обмеження волі за ст. 275 Кримінального кодексу РФ ("державна зрада).

Судове засідання пройшло в закритому режимі ще 24 березня (через "відомості, що становлять державну таємницю", які містилися в матеріалах справи).

Окупанти стверджують, що за вказівкою Головного управління розвідки Міністерства оборони України засуджена "збирала відомості про окремий авіаційному полку Чорноморського флоту", зокрема терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивні і таблицями чергового радиста і таблицями телефонних, телеграфних і радіо- позивних на мирний час.

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Галина Довгопола. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Галина Довгопола. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Особисті дані підсудної не розкриваються, але мова може йти про 55-річну Галину Довгополу. Як повідомила раніше омбудсмен України Людмила Денисова, 27 листопада 2019 року її було незаконно затримано в Криму, а пізніше – заарештовано і вивезено до СІЗО в Москві.

Ані сама Довгопола, ані її адвокат заяв поки що не робили.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця суд в Ростові-на-Дону визнав політв'язня й проукраїнського активіста з Криму Олега Приходько винним у сфальсифікованій справі про тероризм і засудив його до п'яти років позбавлення волі.

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А ще раніше цей самий суд засудив трьох кримських татар Айдера Джаппарова, Енвера Омерова і Ризу Омерова до 13-18 років колонії у справі "Хізб-ут-Тахрір".

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Росія Крим шпигунство державна зрада
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