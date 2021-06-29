Русский
$ 27,4
32,74
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

У Криму пронісся потужний смерч: пошкоджені будівлі

29 червня 2021 17:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз в Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня

У тимчасово окупованому Криму в селі Ізюмівка пронісся смерч. Негода пошкодила 12 будівель тамтешніх мешканців.

Реклама

Як повідомляє Крим.Реалії, на півострові пронісся сильний вітер у вигляді смерчу, був також дощ. Негода пошкодила 6 дахів житлових будинків та 6 господарських будівель.

Читайте також: Потік води зніс екскаватор: Ялту знову затопило (фото)

Під час стихійного лиха люди не постраждали. Рятувальники вже відновили електропостачання і прибрали повалені дерева. Крим продовжує оговтуватися від негоди.

Зазначається, що протягом 16-18 червня через рясні опади в Ялті і східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь. Евакуювали із зони підтоплень 1783 особи.

Не пропусти!
Команда Беленюк записала емоційне відео в підтримку команди Шевченка
Борці на чолі з Беленюком підтримали футболістів
Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокодиляріум.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)
Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)Крим
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у Росії
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у РосіїВлада
"Ялту змило к єб**ям!": турагент з РФ зраділа потопу в Криму (відео)Крим
"Обстріл" есмінця: у Британії заявили, що їм не завадять ходити біля берегів КримуІнші країни
Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender у Чорному морі
Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender у Чорному моріРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти