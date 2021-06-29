У Криму пронісся потужний смерч: пошкоджені будівлі

Зараз в Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня

У тимчасово окупованому Криму в селі Ізюмівка пронісся смерч. Негода пошкодила 12 будівель тамтешніх мешканців.

Реклама

Як повідомляє Крим.Реалії, на півострові пронісся сильний вітер у вигляді смерчу, був також дощ. Негода пошкодила 6 дахів житлових будинків та 6 господарських будівель.

Читайте також: Потік води зніс екскаватор: Ялту знову затопило (фото)

Під час стихійного лиха люди не постраждали. Рятувальники вже відновили електропостачання і прибрали повалені дерева. Крим продовжує оговтуватися від негоди.

Зазначається, що протягом 16-18 червня через рясні опади в Ялті і східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь. Евакуювали із зони підтоплень 1783 особи.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокодиляріум.