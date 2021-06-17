В окупованому Криму літак викотився зі смуги і заблокував всі польоти

Через аварію над окупованим півостровом намотують кола 11 літаків – деяких перенаправили в Анапу

В окупованому Криму літак Boeing 737 російської авіакомпанії частково викотився за межі злітно-посадочної смуги в Сімферополі. Смуга заблокована.

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Про це повідомляє Mash.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Представники авіавузла зазначили, що поки аеропорт Сімферополя, до якого заборонено літати авіакомпаніям всього світу, не приймає і не відправляє рейси.

Над півостровом накопичилося вже 11 літаків, вони намотують кола в небі. Один вже завернули назад до Росії.

Нагадаємо, раніше в одеському аеропорту літак авіакомпанії МАУ здійснив аварійну посадку. В аеропорту оголосили тривогу.

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Також ми розповідали, як літак з віцепрезидентом США зламався у повітрі.

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