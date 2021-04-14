У Криму знову неспокійно: помічена велика колона військової техніки (відео)

Тільки протягом одного дня очевидці два рази засікли, як Росія переміщує військові автомобілі, бронетехніку і залпові системи по півострову

В окупованому Криму знову помічено переміщення великої кількості військової техніки. Колона рухалася рано вранці по трасі "Таврида". Про це пише Радіо Свобода.

Реклама

Очевидці повідомили, що вранці в середу на сході Криму по трасі проїжджала велика колона військової техніки в супроводі дорожньої військової інспекції. У складі колони були бойові машини, системи залпового вогню, вантажівки з особовим складом й інша військова техніка.

Також в цей день ще одна колона військової техніки рухалася по трасі "Таврида" вглиб півострова. У складі колони помітили велику кількість паливозаправників, вантажівок для перевезення особового складу і БТРи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в мережі з'явилося відео, як Росія жене на кордон України нові танки, БМП і самохідні артилерійські установки. Перекидання бойової техніки фіксується у Воронезькій області, Ростові-на-Дону і на Кубані.

Реклама

Останні тижні з перших шпальт українських і світових ЗМІ не сходить тема загострення на Донбасі. Де зараз дислокуються військові РФ і чи дійсно цих сил досить для повномасштабного вторгнення в нашу країну – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама