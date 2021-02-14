У Криму знову проблеми з водою – тепер через сніг

В окупованому Росією Криму через сильний снігопад виникли проблеми з доступом до території будівництва Бештерек-Зуйського водоводу і водозабору.
Про це повідомила прес-служба "міністерства будівництва та архітектури Криму", передає "Крим Реалії".
Зазначається, що через негоду не можуть функціонувати апарати для зварювання труб і немає можливості виконувати бетонні роботи.
"З об'єктивних причин ухвалили рішення залучити додаткову організацію і збільшити кількість робітників, щоб завершити об'єкт у встановлені терміни", – заявив "голова міністерства" Михайло Храмов.
Зазначимо, з Бештерек-Зуйського водозабору будують трубопровід до Сімферополя, який відчуває проблеми з водою.
Нагадаємо, в окупованому Криму за два місяці зими припливу води до водосховищ немає, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.
Ми також повідомляли, що в Криму рівень води впав нижче "мертвого" об'єму, там вже качають з водоспадів.
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