У Криму знову проблеми з водою – тепер через сніг

В окупованому Росією Криму через сильний снігопад виникли проблеми з доступом до території будівництва Бештерек-Зуйського водоводу і водозабору.

Реклама

Про це повідомила прес-служба "міністерства будівництва та архітектури Криму", передає "Крим Реалії".

Зазначається, що через негоду не можуть функціонувати апарати для зварювання труб і немає можливості виконувати бетонні роботи.

"З об'єктивних причин ухвалили рішення залучити додаткову організацію і збільшити кількість робітників, щоб завершити об'єкт у встановлені терміни", – заявив "голова міністерства" Михайло Храмов.

В тренді На Херсонщині в дитячих садочках нема чим годувати дітей, заклади працюють по пів дня

Зазначимо, з Бештерек-Зуйського водозабору будують трубопровід до Сімферополя, який відчуває проблеми з водою.

Реклама

Нагадаємо, в окупованому Криму за два місяці зими припливу води до водосховищ немає, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.

Ми також повідомляли, що в Криму рівень води впав нижче "мертвого" об'єму, там вже качають з водоспадів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама