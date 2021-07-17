У Криму встановили новий рекорд рекорд з хворих на коронавірус

За останній тиждень антирекорд фіксували 10, 11, 13, 14 і 15 липня / Фото: колаж "Сьогодні"

У окупованому Росією Криму вперше з початку пандемії виявили більше 400 нових випадків коронавірусу, що стало рекордом для півострова.

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Про це повідомив "глава Криму" Сергій Аксьонов.

"За 16 липня на території Республіки Крим зареєстровано 401 випадок коронавирусной інфекції. Із загальної кількості тих, хто захворів, 287 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 102 – серед контактів раніше зареєстрованих заражених осіб, 12 випадків привезено з-за кордону", – повідомив Аксьонов.

За останній тиждень антирекорд фіксували 10, 11, 13, 14 і 15 липня, це сталось вперше після січневих максимумів.

Загалом на окупованому півострові зафіксували 54 тис. випадків коронавірусу, крім того понад 1,6 тис. пацієнтів померло.

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Відзначимо, що дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Крім того, правозахисники вважають, що ця статистика істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включно з інфікуванням у рядах російських військових і представників спецслужб.

Нагадаємо, що, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярда гривень. Велика частина грошей пішла на закупівлю вакцин.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом ковіду.

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