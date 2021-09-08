У Криму затримали колишнього члена Меджлісу: кинули в машину і відвезли

Ельдара Менсеітова відвезли в невідомому напрямку після обшуків в його будинку в селищі Молодіжне

Російські силовики схопили Ельдара Менсеітова. Колаж "Сьогодні"

В окупованому Криму російські силовики продовжують свавілля. Сьогодні під Сімферополем було затримано колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу Менсеітова Ельдара.

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність".

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Активісти повідомляють, що Ельдара відвезли в невідомому напрямку після обшуків в його будинку в селищі Молодіжне.

"Вчора о 20:30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24:00 дві легкові машини і "Газель" приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", – повідомили очевидці в "Кримську солідарність".

Відзначимо, що 18 червня Менсеітов давав у Армянському міському суді свідчення на захист Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.

Ельдар в синій сорочці, на задньому плані. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Росія тероризує кримчан

Після окупації Криму російська влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на півострові. У Російській Федерації Меджліс, який вважається найвищим представницьким органом кримськотатарського народу, віднесений до екстремістських організацій і заборонений з 2016 року.

У 2019 році Моніторингова місія ООН з прав людини звернулася до Москви з вимогою скасувати рішення про внесення Меджлісу до екстремістських організацій.

У цьому році так званий Верховний суд Криму засудив главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь у мітингу в 2014 році.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 вересня у Сімферополі затримали 40 осіб, які хотіли дізнатися про долю заарештованих кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу і б'ючи по нирках. Але на наступний день їх відпустили. А ось заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова не відпускають – йому загрожує 15 років в'язниці.

Його і ще декількох кримських татар Росія звинувачує в підриві газопроводу в день проведення "Кримської платформи". Пізніше стало відомо, що ФСБ вибила зізнання проти заступника голови Меджлісу.