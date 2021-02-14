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В окупованому Криму на трасі зіткнулися 32 автомобілі (відео)

14 лютого, 01:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У ДТП ніхто не постраждав

У Сімферопольському районі окупованого Росією Криму на автодорозі Сімферополь – Алушта – Ялта в суботу, 13 лютого, через складні погодні умови сталася серія дорожньо-транспортних пригод за участю 32 автомобілів.

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Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Мережі також розмістили відео з місця масової аварії.

На відео видно безліч розбитих автівок, що стоять уздовж дороги.

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Згідно з повідомленнями з місця події, люди в ДТП не постраждали, але багато машин серйозно пошкоджені.

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Нагадаємо, в США через ожеледицю на автомагістралі штату Техас зіткнулися сотні автомобілів, загинули п'ятеро людей і 36 постраждали.

Ми також повідомляли, що під Києвом через складні погодні умови позашляховик виїхав на зустрічну смугу і врізався в бензовоз, трьох людей госпіталізували з важкими травмами.

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аварія ДТП Крим Сімферополь
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