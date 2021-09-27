В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив однорічному хлопчику палець

В окупованому Росією Криму в парку левів "Тайган" тигр відкусив однорічній дитині палець. Хлопчика прооперували, поки він знаходиться у лікарні.
Про це повідомляють окупаційні ЗМІ і Telegram-канали.
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За словами очевидців, батьки підняли дитину до клітки і запропонували погодувати тигра м'ясом. Однак, коли хижак взяв їжу, разом з м'ясом він нібито відкусив і палець хлопчика.
При цьому 22-річна мати хлопчика стверджує, що все було по-іншому. Перед кліткою нібито не було загородження, а тигр стрибнув зверху і потягнув дитину до себе. Вона підкреслила, що в парку в той момент не було медпрацівників.
За даними Shot, зараз дитина в лікарні. Хлопчику провели операцію, він у свідомості і відчуває себе нормально. А окупаційна "поліція" порадила матері не подавати заяву, оскільки провини парку в тому, що трапилося, немає.
Що не можна робити в зоопарку
- заходити на територію зоопарку з тваринами. Цю міру ввели для того, щоб не допустити можливість зараження тварин хворобами ззовні.
- Заходити на територію зоопарку в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
- Годувати тварин. Для кожної тварини в зоопарку розрахований спеціальний раціон харчування.
- Перелазити через огородження, ставити на них дітей.
- Кидати у вольєри сторонні предмети.
- Просовувати руки крізь грати і сітки вольєрів. Навіть безпечна, на перший погляд, тварина може завдати травму. Адже тварини в зоопарку, за рідкісним винятком, не ручні і можуть нападати.
- Фотографувати тварин зі спалахом. Будь-які різкі подразники: стук, крик або спалах фотоапарата, викликають у тварин стрес.
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