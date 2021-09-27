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В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив однорічному хлопчику палець

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 вересня, 17:45
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Мати дитини заявила, що тигр накинувся на нього, але очевидці стверджують, нібито батьки з хлопчиком хотіли погодувати хижака з руки
У Криму тигр відкусив дитині палець
У Криму тигр відкусив дитині палець / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Росією Криму в парку левів "Тайган" тигр відкусив однорічній дитині палець. Хлопчика прооперували, поки він знаходиться у лікарні.

Про це повідомляють окупаційні ЗМІ і Telegram-канали.

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За словами очевидців, батьки підняли дитину до клітки і запропонували погодувати тигра м'ясом. Однак, коли хижак взяв їжу, разом з м'ясом він нібито відкусив і палець хлопчика.

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При цьому 22-річна мати хлопчика стверджує, що все було по-іншому. Перед кліткою нібито не було загородження, а тигр стрибнув зверху і потягнув дитину до себе. Вона підкреслила, що в парку в той момент не було медпрацівників.

За даними Shot, зараз дитина в лікарні. Хлопчику провели операцію, він у свідомості і відчуває себе нормально. А окупаційна "поліція" порадила матері не подавати заяву, оскільки провини парку в тому, що трапилося, немає.

Хлопчика прооперували. Фото: Shot

Що не можна робити в зоопарку

  • заходити на територію зоопарку з тваринами. Цю міру ввели для того, щоб не допустити можливість зараження тварин хворобами ззовні.
  • Заходити на територію зоопарку в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
  • Годувати тварин. Для кожної тварини в зоопарку розрахований спеціальний раціон харчування.
  • Перелазити через огородження, ставити на них дітей.
  • Кидати у вольєри сторонні предмети.
  • Просовувати руки крізь грати і сітки вольєрів. Навіть безпечна, на перший погляд, тварина може завдати травму. Адже тварини в зоопарку, за рідкісним винятком, не ручні і можуть нападати.
  • Фотографувати тварин зі спалахом. Будь-які різкі подразники: стук, крик або спалах фотоапарата, викликають у тварин стрес.

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