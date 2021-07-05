В окупованому Криму затопило понад 100 житлових будинків і психлікарню (відео)

Потоп у Бахчисарайському районі Криму / колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму в неділю, 4 липня, після злив затопило104 житлові будинки в Бахчисарайському районі, причому п'ять із них вода повністю зруйнувала. Також затоплені чотири нежитлові об'єкти, зокрема пожежна станція і психоневрологічний диспансер.

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Про це повідомив "віце-прем'єр" Криму Євген Кабанов, передає "Інтерфакс".

"Виявлено 108 об'єктів в зоні підтоплення. З них 104 – житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об'єкти – це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційні об'єкти", – заявив представник окупаційної влади.

З психоневрологічного інтернату близько 30 пацієнтів евакуювали, лежачих перенесли на верхні поверхи.

Він додав, що до ранку в зоні підтоплень знову очікуються дощі, тому там чергуватимуть 60 рятувальників і 11 одиниць техніки, і обіцяв відновлення електропостачання всіх абонентів найближчим часом.

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У мережі публікують багато відео страшних наслідків злив у Бахчисарайському районі.

В результаті чергових злив в Криму в ніч на неділю без електрики на півострові залишилися близько 6 тисяч абонентів.

Найбільше постраждав Бахчисарайський район – там випало дві місячні норми опадів, з берегів вийшли три річки і зійшло кілька селів.

Ми також писали, що під час сильних злив і повені після них загинула жінка, ще одна постраждала.