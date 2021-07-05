Русский
$ 27,41
32,41
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

В окупованому Криму затопило понад 100 житлових будинків і психлікарню (відео)

5 липня 2021 2:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Щонайменше п'ять будинків повністю зруйновано в результаті затоплення, пацієнтів лікарні евакуювали

Потоп у Бахчисарайському районі Криму / колаж "Сьогодні"

Потоп у Бахчисарайському районі Криму / колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму в неділю, 4 липня, після злив затопило104 житлові будинки в Бахчисарайському районі, причому п'ять із них вода повністю зруйнувала. Також затоплені чотири нежитлові об'єкти, зокрема пожежна станція і психоневрологічний диспансер.

Реклама

Про це повідомив "віце-прем'єр" Криму Євген Кабанов, передає "Інтерфакс".

"Виявлено 108 об'єктів в зоні підтоплення. З них 104 – житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об'єкти – це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційні об'єкти", – заявив представник окупаційної влади.

З психоневрологічного інтернату близько 30 пацієнтів евакуювали, лежачих перенесли на верхні поверхи.

Він додав, що до ранку в зоні підтоплень знову очікуються дощі, тому там чергуватимуть 60 рятувальників і 11 одиниць техніки, і обіцяв відновлення електропостачання всіх абонентів найближчим часом.

Реклама

У мережі публікують багато відео страшних наслідків злив у Бахчисарайському районі.

Не пропусти!
Українська покеристка яскраво підколола Росію після вильоту нашої збірної з Євро-2020 (фото)

В результаті чергових злив в Криму в ніч на неділю без електрики на півострові залишилися близько 6 тисяч абонентів.

Найбільше постраждав Бахчисарайський район – там випало дві місячні норми опадів, з берегів вийшли три річки і зійшло кілька селів.

Ми також писали, що під час сильних злив і повені після них загинула жінка, ще одна постраждала.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
Потік води зніс екскаватор: Ялту знову затопило (фото)
Потік води зніс екскаватор: Ялту знову затопило (фото)Крим
У Криму пронісся потужний смерч: пошкоджені будівлі
У Криму пронісся потужний смерч: пошкоджені будівліКрим
Крим у складі Росії?
Крим у складі Росії? "Укразалізниця" потрапила в скандалУкраїна
Вода в Крим не тече? Що трапилося з дамбою на 107 кілометрі
Вода в Крим не тече? Що трапилося з дамбою на 107 кілометріКрим
Рада ухвалила закон про корінні народи України, який розлютив Путіна
Рада ухвалила закон про корінні народи України, який розлютив ПутінаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти