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У Сімферополі затримали 40 осіб – хотіли дізнатися про долю заарештованих кримських татар (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 20:20
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Як розповіла Людмила Денисова, їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу і б'ючи по нирках
Затриманих кримських татар били. Колаж: "Сьогодні"
Затриманих кримських татар били. Колаж: "Сьогодні"

У Криму в місті Сімферополь в суботу, 4 вересня, силовики затримали 40 осіб, які прийшли під будівлю "ФСБ РФ", щоб дізнатися про долю заарештованих п'яти кримських татар, затриманих в ході масових обшуків і вивезених в невідомому напрямку.

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Про це повідомили в громадському об'єднанні "Кримська солідарність".

"Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 лсіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Так само були затримані два цивільних журналіста "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти інтернет-видання "Грани.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашітов", – повідомили в громадському об'єднанні.

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Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б'ючи по нирках, і відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без адвокатів.

Раніше ми писали, що в липні поточного року у тимчасово окупованому Криму засудили 10 місцевих жителів за відмову від служби в Збройних силах РФ.

Також нагадаємо, за даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. В цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже 100 осіб – за гратами на окупованому півострові і в Росії.

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