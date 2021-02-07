Вода для Криму: коли Україна відновить водопостачання

Це станеться після деокупації

Відновлення подачі дніпровської води в захоплений Росією Крим можливе тільки після його деокупації.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України. – Ред.). Буде деокупація – буде вода", – сказав Кулеба.

Зазначимо, українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання відновлять лише після повернення півострова Україні. В Криму, своєю чергою, називають це шантажем.

Нагадаємо, Кулеба назвав безперспективними спроби Росії звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим.

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Ранішев Криму обміліла ще одна річка.

Крім того, у Криму пересохло Аянське водосховище, водою з якого користуються жителі всього Сімферополя.

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