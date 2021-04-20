Військова ескалація набирає обертів – Росія закрила небо над Кримом і Чорним морем

Деякі регіони оголошені небезпечними для польотів повітряних суден, обмеження ввели на чотири дні

Росія, яка стягує в Чорне море військові кораблі і авіацію, ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря. Цей регіон оголошений районом, "небезпечним для польотів повітряних суден", з 20 по 24 квітня.

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Про це повідомляє Інтерфакс, виходячи з даних міжнародного сповіщення для пілотів (NOTAM).

До зони обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

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Раніше Росія також заявляла, що з 24 квітня по 31 жовтня припиняється здійснення права мирного проходу через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден в низці районів Чорного моря. Зокрема, іноземним кораблям заборонено проходити через Керченську протоку.

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Нагадаємо, в Державіаслужбі України заявляли, що через військову присутність Росії біля кордонів України цивільній авіації нічого не загрожує.

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