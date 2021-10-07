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За відмову служити в російській армії на кримчан завели дев'ять справ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 жовтня, 00:45
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Всього в РФ за ухилення від служби в армії заведено 267 кримінальних справ на кримчан
Своїми діями Росія порушує Конвенцію про захист цивільного населення під час війни/Колаж: Сьогодні
Своїми діями Росія порушує Конвенцію про захист цивільного населення під час війни/Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму, де нещодавно відбулися вибори в Держдуму, зафіксовано 9 нових кримінальних справ проти кримчан, які відмовляються служити в російській армії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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Що відомо

"У вересні Кримська правозахисна група зафіксувала 9 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ). Крім того, були зафіксовані і 15 нових вироків, винесених по ст. 328 КК РФ", — йдеться в повідомленні.

Всього за весь період окупації українського півострова за ухилення від служби в ЗС РФ зафіксовано 267 кримінальних справ, які передані на розгляд в "суди" Криму. За 248 з них вже винесено вироки, а 19 розглядаються.

Порушення Конвенції

У Кримській правозахисній групі зазначили, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії окупантів, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в Збройних силах РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). Крім того, переміщення громадян України на службу в регіони Росії порушує ще й ст. 49 цієї ж Конвенції.

Деокупація Криму

28 вересня уряд затвердив стратегію "деокупації Криму". Документ стане комплексною дорожньою картою по поверненню українського Криму.

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"Як було наголошено, "Кримська платформа" — це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу", — зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, Київ працює з країнами-партнерами в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному.

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