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Тримають в одній із найгірших камер: подробиці затримання заступника голови Меджлісу в Криму

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 вересня, 17:24
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Джелялов знаходиться в спецблоці та в його камері дуже сиро
Нарімана Джелялова тримають в найгірших умовах. Колаж: "Сьогодні"
Нарімана Джелялова тримають в найгірших умовах. Колаж: "Сьогодні"

Заарештований заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль знаходиться в найгірших умовах з усіх фігурантів "справи про диверсію на газопроводі".

Про це повідомляє адвокат Сафіє Шабанова в коментарі для Крим.Реаліі.

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Вона посилається на слова свого підзахисного Азіза Ахтемова, який також проходить у даній справі.

"Наріман Джелялов знаходиться в спецблоці і в його камері дуже сиро. З розмов співкамерників він зрозумів, що камера, де утримують Джелялова, вважається однією з найгірших в СІЗО", – йдеться в повідомленні.

Звинувачення Джелялова

Раніше ми повідомляли, що в ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.

Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова
Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова

"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.

Український слід

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У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.

"Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції у 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії", – йдеться в заяві російських слідчих.

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