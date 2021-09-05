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Заступнику голови Меджлісу загрожує до 15 років в'язниці: у чому його звинувачують окупанти

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 вересня, 19:16
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Росія звинувачує кримських татар у підриві газопроводу в день проведення "Кримської платформи"
Сьогодні в Києві під посольством Росії пройшла акція з вимогою звільнити політв'язнів в Криму / Колаж "Сегодня"
Сьогодні в Києві під посольством Росії пройшла акція з вимогою звільнити політв'язнів в Криму / Колаж "Сегодня"

Завтра, 6 вересня, в окупованому Криму почнуть обирати запобіжний захід групі кримських татар, які були затримані 3-4 вересня. Серед затриманих – заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, двоюрідні брати Азіз Ахтемов і Асан Ахтемов, а також Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов.

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Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров.

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"Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" КК РФ також висунуті двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані й вигадані підозри... За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку феесбешниками Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском", – зазначив Чубаров.

Джелялову висунули підозру в диверсії. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

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Версія Слідчого комітету РФ

Як передають російські ЗМІ, всіх затриманих підозрюють у пошкодженні газопроводу на території Криму 23 серпня, коли в Києві проходив саміт "Кримської платформи".

З заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова роблять підривника газопроводу
З заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова роблять підривника газопроводу

За версією Слідчого комітету РФ, затримані нібито причетні до пошкодження газопроводу в селі Перевальне, між Сімферополем і Ялтою. Поліція порушила кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження майна.

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  • Нагадаємо, що після окупації Криму російська влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на півострові. У Російській Федерації Меджліс, який вважається найвищим представницьким органом кримськотатарського народу, віднесений до екстремістських організацій і заборонений з 2016 року.
  • У 2019 році Моніторингова місія ООН з прав людини звернулася до Москви з вимогою скасувати рішення про внесення Меджлісу до екстремістських організацій.
  • У цьому році так званий Верховний суд Криму засудив главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь у мітингу в 2014 році.
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