1 випадок на 10 000! У Львові лікарі врятували жінку з рідкісною вагітністю

Пацієнтці дуже пощастило, оскільки ще кілька годин могли стати для неї фатальними

Лікарі врятували вагітну жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові лікарі врятували жінку, у якої виявили рідкісну яєчникову вагітність. За словами медиків, вони побачили таке вперше.

Про це повідомила завідувачка гінекологічного відділення лікарні Людмила Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

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Рідкісний випадок

Як розповіла Ткачук, рідкісний випадок вагітності яєчників виявили під час проведення УЗД, після чого жінку відразу направили до клінічної лікарні на залізничному транспорті.

За словами завідувачки відділення, пацієнтці дуже пощастило, оскільки ще кілька годин могли стати для неї фатальними.

У підсумку жінку прооперували лапароскопічно через невеликі розрізи без крововтрати і на другий день після операції виписали додому.

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Ткачук зазначила, що таку вагітність можна виявити лише за допомогою УЗД, оскільки її симптоми нічим не відрізняються від звичайної, але наслідки можуть загрожувати життю.

"Така вагітність, як правило, переривається до 6-7 тижнів і супроводжується розривом яєчника та масивною кровотечею з геморагічним шоком. Нашій пацієнтці пощастило. Вона народилася в сорочці, бо ще кілька годин і яєчник міг би розірватися, жінку могли б не встигнути довезти із району до лікарні", – додала Ткачук.

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