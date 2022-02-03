Авто розбилося вщент. Під Львовом сталася смертельна ДТП з маршруткою (фото)

Автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршруткою

Під Львовом сталася ДТП за участю маршрутки / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Рясне-Руське Львівської області зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль Skoda Octavia. Внаслідок зіткнення водій легковика помер на місці ДТП.

Про це пише пресслужба поліції Львівщини.

Що кажуть у поліції

Автомобіль Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршруткою сполученням "Львів-Зелів", якою керував 47-річний мешканець Львівського району.

Відомо, що внаслідок зіткнення 39-річний водій автомобіля від отриманих травм помер на місці події.

Що з постраждалими

Також до лікарні доставлено водія та п'ятеро пасажирів маршрутки. Правоохоронці встановлюють їхні особисті дані, а медики уточнюють діагнози.

Наразі на місці події працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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