Авто розбилося вщент. Під Львовом сталася смертельна ДТП з маршруткою (фото)

У селі Рясне-Руське Львівської області зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль Skoda Octavia. Внаслідок зіткнення водій легковика помер на місці ДТП.
Про це пише пресслужба поліції Львівщини.
Що кажуть у поліції
Автомобіль Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршруткою сполученням "Львів-Зелів", якою керував 47-річний мешканець Львівського району.
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Відомо, що внаслідок зіткнення 39-річний водій автомобіля від отриманих травм помер на місці події.
Що з постраждалими
Також до лікарні доставлено водія та п'ятеро пасажирів маршрутки. Правоохоронці встановлюють їхні особисті дані, а медики уточнюють діагнози.
Наразі на місці події працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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