Без магазинів, транспорту і доріг. Як живе високогірне село на Закарпатті – відео

Раніше в селі було близько 500 жителів, але залишатися у такому віддаленому місці люди не хочуть

У високогірному селі Гусний на Закарпатті все ще вирує життя. Знімальна група "Сьогодні" дісталася до крайнього села на кордоні з Львівською областю та побачила, як там живуть місцеві.

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Журналісти піднімалися пішки разом з Наталею і Романом більше кілометра по бездоріжжю – по болоту, через каміння, уздовж занедбаних дерев'яних будинків. 23 будинки, у яких ще живуть люди, стоять далеко один від одного.

"П'ять, шість, сім років тому було більше. Було десь до 35 дворів, проживали. Просто нікому воно не потрібно, якщо чесно", – сказала завклубом Гусного Наталія Русин.

Найстаріший житель села – 88 річний Василь Ілліч згадує – колись тут жили близько 500 людей, а тепер ледь 80. Вся надія на сусідів і дочку, тому що до найближчого села немає жодного транспорту. На все село три машини і кілька мотоциклів.

Єдиний магазин товарів повсякденного попиту закрився ще 25 років тому. З тих пір у селі немає жодного магазину. Наталія Русин завідує сільським клубом. Це єдине робоче місце, яке ще є у селі. Більшість працює у райцентрі або в Ужгороді. Влітку – збирають гриби та чорницю, здають їх перекупникам. Тримають корів і кіз.

"Ближче за все це Ужок, від нас до електрички сім кілометрів, до автобуса – шість. Був недавно такий випадок – "швидка" їхала в село і не могла доїхати, поламалася, лікарі йшли пішки", – сказав місцевий житель Роман Русин.

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Затяжні Карпатські зими – найскладніший період у горах. У цей час жителі Гусного ізольовані. Найбільше переживають за дітей. Їх тут – 15, усі різного віку. А єдиний шкільний автобус іноді навіть не доїжджає до села – тому що дороги немає. Місцеві про неї мріють.

Обласні чиновники в Гусному за весь час не бували.

Нагадаємо, на Закарпатті три високогірні села опинилися відрізані від райцентру через суцільне бездоріжжя.

Крім того, майже п'ять тисяч сіл по всій Україні зараз на межі вимирання, так як там не вистачає жителів. З цієї причини в Вінницьку область запрошують потенційних мешканців.