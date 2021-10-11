Бив і душив: у Львівській області чоловік жорстоко вбив свою маму

На Львівщині чоловік вбив свою 61-річну маму під час конфлікту. Медики виявили на тілі жінки численні сліди побоїв.
Про це повідомляє поліція Львівської області .
Деталі
Між жінкою та її 38-річним сином стався конфлікт. Через це чоловік вирішив побити і задушити свою маму. Тіло залишилося в будинку.
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Позбавлення волі
Зловмисник затриманий, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Чоловік може позбутися волі від семи до п'ятнадцяти років.
Домашнє насильство
Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.
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