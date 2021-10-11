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Бив і душив: у Львівській області чоловік жорстоко вбив свою маму

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 жовтня, 11:42
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Сина жінки вже затримала поліція. Суд обере йому запобіжний захід
Чоловік може позбутися волі / Колаж "Сьогодні"
Чоловік може позбутися волі / Колаж "Сьогодні"

На Львівщині чоловік вбив свою 61-річну маму під час конфлікту. Медики виявили на тілі жінки численні сліди побоїв.

Про це повідомляє поліція Львівської області .

Деталі

Між жінкою та її 38-річним сином стався конфлікт. Через це чоловік вирішив побити і задушити свою маму. Тіло залишилося в будинку.

Позбавлення волі

Зловмисник затриманий, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Чоловік може позбутися волі від семи до п'ятнадцяти років.

Домашнє насильство

Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

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