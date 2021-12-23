Бив ногами: у Рівному школяр понівечив обличчя дівчинці (фото)

Сама постраждала мало що пам'ятає, а вчителі знають про те, що сталося, зі слів очевидців

У Рівному школяр побив ровесницю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку з паралельного класу. У потерпілої діагностували струс головного мозку та забої внутрішніх органів.

Про це повідомляє Радіо Трек.

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Деталі НП

Пригода сталася у школі №1 у Рівному. Учениця 7-го класу збиралася додому біля роздягальні. Однокласниця жартома смикнула її за руку, а та ненароком штовхнула хлопця, що стояв біля неї. Школяр у відповідь почав бити дівчинку.

Як розповіла мати постраждалої Юлія, хлопець бив школярку з невимовною жорстокістю, навіть ногами, коли дівчинка лежала на землі. У підсумку бійку ніхто не зупинив.

Дівчинку довелося госпіталізувати

Сама школярка мало що пам'ятає, а вчителі знають про те, що сталося, зі слів очевидців.

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7-класницю довелося госпіталізувати до лікарні. Там у неї діагностували струс головного мозку та забої внутрішніх органів. Наразі дівчинку виписали, але вона продовжує лікування вдома. Також у школярки крім фізичних травм – стрес, шок та переляк.

Обережно! Фото не для слабконервних

У дівчинки багато травм. Фото: Радіо Трек

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Що відомо про нападника?

За словами очевидців, хлопець ходить на боротьбу та живе з бабусею та дідусем. Його мама зараз за кордоном і пообіцяла повернутися цього тижня.

Що буде зі школярем?

Поліція за фактом навмисного завдання легких тілесних ушкоджень відкрила кримінальне провадження. Неповнолітній хлопець має бути викликаний на допит.

Що думає стосовно цієї ситуації дирекція школи – поки що невідомо.

Як зрозуміти, що дитину цькують у школі?

В Україні 67% дітей віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу, але батьки можуть допомогти дітям протистояти переслідуванню. Про це сайту "Сьогодні" розповів психотерапевт, радник глави МОЗ Спартак Суббота.

Як визначити самому, що дитину цькують у школі?

У дитини різка зміна настрою, повна апатія, зниження продуктивності у навчанні та фізичної активності, нездатність отримувати задоволення, відмова від гуртків, відмова навіть від гаджетів. Останнє тепер – це мірило здоров'я. Якщо дитина "сидить у гаджеті", то це означає, що вона чимось зацікавлена.

Також варто звертати увагу на те, як часто дитина прогулює школу.

Що робити батькам?

По-перше, втрутитися у ситуацію. Для початку звернутися до класного керівника дитини, до керівництва школи та до служби у справах дітей. Але буває і таке, що у школі "не чують" батьків і відповідають, мовляв, а що ми можемо зробити.

"У такому разі треба обов'язково звернутися по допомогу до дитячого психолога. Дитині необов'язково пояснювати те, навіщо це робиться. До речі, трапляється і таке, що фізично міцні школярі є об'єктом булінгу", – розповів психотерапевт.

Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ:

67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки цькування;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе.

24% дітей стали жертвами булінгу.

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