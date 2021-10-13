Лікарні Львова не встигають приймати хворих на COVID-19

У місті планують встановити нові карантинні обмеження через велику кількості хворих

Лікарні Львова заповнені / Колаж "Сьогодні"

У Львові стає все більше госпіталізацій хворих на COVID-19. Через це в місті планують вводити нові карантинні обмеження .

Про це пише на Facebook-сторінці мер Львова Андрій Садовий.

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Більше хворіє дітей

Мер звернув увагу, що все більше на COVID-19 у Львові почали хворіти діти. Місць в дитячій обласній лікарні вже не вистачає.

"Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що в обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до прийому дітей ", – пише Андрій Садовий.

Ситуація погіршується

За його словами, ситуація в місті на сьогоднішній день набагато гірше, ніж була в минулому році в цей же період.

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"Сьогодні після обіду проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", – пише мер Львова.

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування COVID-19.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 людина. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

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