Хворих дедалі більше. В Україні є лише одна область, де погіршується COVID-ситуація

Глава МОЗ незадоволений ситуацією з коронавірусом та темпами вакцинації на Закарпатті – він порівняв регіон з іншими областями

В Україні триває карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Закарпатська область залишається єдиним із регіонів України, де погіршується ситуація з коронавірусом. В області не змінилася кількість нових випадків за тиждень, при тому, що по всій країні в середньому на 20% менше хворих.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

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Госпіталізацій більше, ніж виписок

"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на +9%, темпи зростання з кожним днем пришвидшуються. При тому, що середній відсоток спаду по країні складає -13%", – написав він.

Крім того, Закарпаття – єдиний регіон України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив становить +15% і останнім часом тільки зростає, причому в країні цей показник на рівні -19%.

"Завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем у Закарпатській області складає 62%. Це на третину більше за середню завантаженість ліжок по країні", – додав Ляшко.

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Рівень вакцинації теж не тішить

Глава МОЗ назвав ще одну проблему регіону – низький рівень вакцинації проти коронавірусу.

Під час наради Ляшко разом із місцевою владою обговорили, як виправити ситуацію в області.