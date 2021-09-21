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"Велике будівництво" Зеленського відновило дорогу на кордоні з Румунією (фото)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
21 вересня, 10:45
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В рамках програми за два роки повинні побудувати і відновити 600 км доріг
Завершився капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги Т-26-04 в Чернівецькій області в рамках програми "Велике будівництво"
Завершився капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги Т-26-04 в Чернівецькій області в рамках програми "Велике будівництво" / Фото: Укравтодор

У Чернівецькій області в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги Т-26-04, що веде до контрольно-пропускного пункту "Дяківці".

Як виглядає дорога після відновлювальних робіт, можна побачити на фото, що опубліковані Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області у Facebook.

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Дорога була практично побудована заново. Роботи проводилися в цілодобовому режимі
Дорога була практично побудована заново. Роботи проводилися в цілодобовому режимі / Фото: Укравтодор

В ході капітального ремонту дорога до кордону з Румунією була практично побудована наново. Роботи проводилися в цілодобовому режимі, на об'єкті були задіяні десятки одиниць техніки.

Контрольно-пропускний пункт "Дяківці" є одним з чотирьох додаткових КПП
Контрольно-пропускний пункт "Дяківці" є одним з чотирьох додаткових КПП / Фото: Укравтодор

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Контрольно-пропускний пункт "Дяківці", до якого веде відремонтована ділянка, є одним з чотирьох додаткових КПП, які найближчим часом в рамках програми "Велике будівництво" планується ввести в експлуатацію на українсько-румунському кордоні.

За два роки в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського має бути побудовано і відновлено 600 км доріг
За два роки в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського має бути побудовано і відновлено 600 км доріг / Фото: Укравтодор

Всього протягом 2021-2022 років в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського має бути побудовано і відновлено 600 км доріг у прикордонних районах.

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