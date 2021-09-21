"Велике будівництво" Зеленського відновило дорогу на кордоні з Румунією (фото)

У Чернівецькій області в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги Т-26-04, що веде до контрольно-пропускного пункту "Дяківці".
Як виглядає дорога після відновлювальних робіт, можна побачити на фото, що опубліковані Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області у Facebook.
В ході капітального ремонту дорога до кордону з Румунією була практично побудована наново. Роботи проводилися в цілодобовому режимі, на об'єкті були задіяні десятки одиниць техніки.
Контрольно-пропускний пункт "Дяківці", до якого веде відремонтована ділянка, є одним з чотирьох додаткових КПП, які найближчим часом в рамках програми "Велике будівництво" планується ввести в експлуатацію на українсько-румунському кордоні.
Всього протягом 2021-2022 років в ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського має бути побудовано і відновлено 600 км доріг у прикордонних районах.
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